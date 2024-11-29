Как превратить балкон в полноценную жилую зону

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Балкон или лоджия могут стать ценным дополнением к любому дому, предоставляя дополнительное пространство, которое можно использовать по-разному. В зависимости от конструкции (открытый, застекленный без утепления или утепленный), возможности для обустройства и хранения варьируются. Открытые балконы удобны для создания цветников или хранения вещей, в то время как застекленные и утепленные варианты открывают широкий спектр возможностей: от складирования до создания рабочих кабинетов, спортивных залов или зон отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Чтобы максимально использовать пространство, важно правильно организовать его. Для этого рекомендуется использовать функциональную мебель, например, шкафы, которые могут быть из пластика, металла или специальной древесины. Утепление балкона с помощью стеклопакетов, системы "теплый пол" и электричества превратит его в полноценную комнату, подходящую для различных нужд. Для неутепленных балконов подойдет использование пространства для сезонного хранения продуктов, однако стоит следить за влажностью и температурными колебаниями.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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