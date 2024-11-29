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Как выбрать идеальную кровать для здорового сна

1:23
Недвижимость

Выбор правильной кровати — ключевой момент для обеспечения качественного сна, так как около 30% нашей жизни мы проводим в постели. При выборе кровати важно учитывать ее размеры: длина должна быть на 10-20 см больше вашего роста, а ширина зависит от того, насколько удобно вам лежать на своей половине. Лучше выбирать классические прямоугольные формы, так как нестандартные модели могут быть неудобными и сложными в обслуживании.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Важную роль играет каркас кровати. Есть два основных типа: с четырьмя спинками и боковыми панелями, или с двумя спинками и боковыми панелями. Каркас из металла или дерева прослужит дольше, а варианты из ДСП менее долговечны. Основание кровати должно быть с гибкими ламелями для обеспечения комфортного сна. Важно, чтобы матрас имел хорошую вентиляцию, а некоторые кровати даже предлагают дополнительные ящики для хранения, что экономит место в спальне.

Матрас — еще один важный элемент, который требует внимания. Он бывает с пружинами и беспружинный, например, с кокосовым волокном и латексом. Выбор матраса влияет на качество сна и здоровье, так как правильный матрас может предотвратить боли в спине и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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