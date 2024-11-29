Как выбрать идеальную кровать для здорового сна

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор правильной кровати — ключевой момент для обеспечения качественного сна, так как около 30% нашей жизни мы проводим в постели. При выборе кровати важно учитывать ее размеры: длина должна быть на 10-20 см больше вашего роста, а ширина зависит от того, насколько удобно вам лежать на своей половине. Лучше выбирать классические прямоугольные формы, так как нестандартные модели могут быть неудобными и сложными в обслуживании.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Важную роль играет каркас кровати. Есть два основных типа: с четырьмя спинками и боковыми панелями, или с двумя спинками и боковыми панелями. Каркас из металла или дерева прослужит дольше, а варианты из ДСП менее долговечны. Основание кровати должно быть с гибкими ламелями для обеспечения комфортного сна. Важно, чтобы матрас имел хорошую вентиляцию, а некоторые кровати даже предлагают дополнительные ящики для хранения, что экономит место в спальне.

Матрас — еще один важный элемент, который требует внимания. Он бывает с пружинами и беспружинный, например, с кокосовым волокном и латексом. Выбор матраса влияет на качество сна и здоровье, так как правильный матрас может предотвратить боли в спине и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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