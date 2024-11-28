Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неординарная ситуация, когда проводка случайно повреждается во время ремонта, встречается не только у новичков, но и у опытных мастеров.

Фото: mos.ru is licensed under public domain ремонт

Прежде всего, при работе с электричеством всегда следует помнить о безопасности. Чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания, необходимо остановить работу и отключить электричество на распределительном щите. Если нет уверенности в том, к какой линии относится поврежденный провод, лучше обесточить всю квартиру или дом. После отключения электроэнергии рекомендуется еще раз проверить отсутствие напряжения на проводах, используя индикаторную отвертку.

Следующий этап — оценка уровня повреждений. Если провод пострадал незначительно, оставив лишь мелкую царапину, можно ограничиться изолентой: просто обмотайте поврежденный участок. Однако в случае серьезного повреждения либо полного обрыва провода без основательного ремонта не обойтись.

Электрик Даниил Крутиков считает, что можно заняться ремонтом проводки и своими руками, но стоит помнить, что при наличии хотя бы малейших сомнений в своих знаниях и умениях, разумнее будет вызвать специалиста. В дальнейшем, чтобы избежать похожих неприятностей, рекомендуется уделять внимание проверке наличия проводки в стенах перед началом сверления. Для этого стоит использовать специальные детекторы проводки, передает сайт aif.ru.

Уточнения

Проводка — проводная сеть для передачи и распределения тока.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.