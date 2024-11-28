Эксперты рассказали, как можно сэкономить на ремонте в Тюмени

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году в Тюмени наблюдается значительный рост цен на строительные материалы, включая цемент, гипсокартон, краски и плитку. В среднем, эти цены увеличились на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Основные причины таких изменений связаны как с инфляционными процессами, так и с логистическими проблемами, такими как увеличение стоимости доставки и таможенных пошлин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Кроме того, подорожали и услуги специалистов. В Тюмени в 2024 году средняя цена работы строительной бригады поднялась на 10-15%. К примеру, теперь услуги плиточника стоят около 1 800 рублей за квадратный метр, что на 300 рублей больше по сравнению с 1 500 рублями в прошлом году. Рост цен также вызван нехваткой опытных мастеров.

Руслан Истомин, прораб одной из строительных бригад, считает, что указанные расценки могут измениться, и всегда есть возможности для экономии без ухудшения качества.

Он рекомендует самостоятельно закупать все необходимые строительные материалы, вместо того чтобы полагаться на бригаду. Часто мастера предлагают приобрести материалы через них, утверждая, что это будет дешевле, но такая информация не всегда соответствует действительности. Закупка напрямую у оптовиков или участие в акциях магазина может позволить сэкономить до 20%, передает nashgorod.ru.

Также стоит потратить время на изучение различных строительных материалов, чтобы найти приемлемые альтернативы из дорогостоящего сегмента за более низкую цену. Например, вместо дорогой плитки можно рассмотреть керамогранит с похожим дизайном, а вместо декоративной штукатурки — моющиеся обои.

Кроме того, жителям Тюмени стоит обратить внимание на продукцию местных производителей, которая часто не уступает по качеству импортным аналогам, но при этом обходится значительно дешевле, благодаря отсутствию высоких транспортных расходов.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.





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