Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит разбавлять гранатовый сок водой?
Как межзвездная пыль проникает к Солнцу
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням
Певица Зверева обратилась в живущим в США россиянам, которые боятся прилетать в РФ
Продукты, которые помогут избавиться от прыщей
Синоптик рассказал, когда в столице образуется устойчивый снежный покров
Виктор Рыбин высказался о болезни, сразившей его и супругу: мы не вылечились!
Правда о золотых рыбках: они умнее, чем вы думаете
Боль в спине, которая может сигнализировать о серьёзных заболеваниях

Как удалять жирные пятна с кухонной мебели

1:01
Недвижимость

Кухня — важное помещение, где готовят пищу и хранят продукты. Для ее чистоты и долговечности необходимо регулярно очищать мебель и поверхности от загрязнений, таких как жир, копоть и сажа. Процесс уборки зависит от материалов, из которых изготовлена мебель. Для деревянных поверхностей важно использовать специальные моющие средства с нейтральным pH, избегая агрессивных химикатов.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Особое внимание стоит уделить навесным шкафам и труднодоступным местам, используя мягкие губки, старые зубные щетки или даже столовые ножи для очищения щелей. Для очистки жирных пятен можно использовать уксус, соду, а для деревянных поверхностей — смесь растительного масла и соды.

Правильный уход за кухонной мебелью и регулярное проведение уборки (по крайней мере дважды в год) помогут сохранить мебель в хорошем состоянии и предотвратить накопление загрязнений.

Уточнения

Мебель для кухни (кухонный гарнитур, кухня) — мебель, размещаемая в помещении кухни, специально предназначенная для приготовления пищи. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Можно ли похудеть, выполняя планку
Можно ли похудеть, выполняя планку
Последние материалы
Синоптик рассказал, когда в столице образуется устойчивый снежный покров
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее?
Виктор Рыбин высказался о болезни, сразившей его и супругу: мы не вылечились!
Правда о золотых рыбках: они умнее, чем вы думаете
Боль в спине, которая может сигнализировать о серьёзных заболеваниях
Учёные подтвердили высокую эффективность нового препарата от ВИЧ
Алсу оставила фамилию мужа после развода: в чём причина
Певица Алсу объяснила, почему оставила фамилию супруга после развода
Эндокринолог рассказала, для кого хурма может быть опасной
Юлия Меньшова высказалась о преподавании в школе мата для женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.