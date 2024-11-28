Как удалять жирные пятна с кухонной мебели

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — важное помещение, где готовят пищу и хранят продукты. Для ее чистоты и долговечности необходимо регулярно очищать мебель и поверхности от загрязнений, таких как жир, копоть и сажа. Процесс уборки зависит от материалов, из которых изготовлена мебель. Для деревянных поверхностей важно использовать специальные моющие средства с нейтральным pH, избегая агрессивных химикатов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Особое внимание стоит уделить навесным шкафам и труднодоступным местам, используя мягкие губки, старые зубные щетки или даже столовые ножи для очищения щелей. Для очистки жирных пятен можно использовать уксус, соду, а для деревянных поверхностей — смесь растительного масла и соды.

Правильный уход за кухонной мебелью и регулярное проведение уборки (по крайней мере дважды в год) помогут сохранить мебель в хорошем состоянии и предотвратить накопление загрязнений.

Уточнения

Мебель для кухни (кухонный гарнитур, кухня) — мебель, размещаемая в помещении кухни, специально предназначенная для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.