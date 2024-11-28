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Однотипные города: как вернуть архитектурную уникальность России

3:02
Недвижимость

Современная архитектура в России испытывает непростые времена. Ранее уникальные здания, такие как школы, дома культуры и администрации, превращаются в однотипные постройки. Это стало стандартом, особенно в регионах, где стремление сэкономить и возвести в сжатые сроки приводит к потере эстетики и индивидуальности, из-за чего города становятся однотипными.

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM
Стройка в Тюмени

Ньюсинфо обратилось к Косоренковой Елене, руководителю национального агентства по архитектуре и градостроительству, чтобы понять причины этой ситуации и возможные пути восстановления архитектурной идентичности России.

Эксперт считает, что основная причина — слабость архитектурной школы в стране, которая держится на старом базисе и не отвечает современным требованиям. Другая проблема, по её мнению, — монополизация рынка крупными застройщиками, которые создают собственные проектные организации, в результате чего архитекторы становятся крепостными, а их заказы не попадают на рынок сильных архитектурных бюро.

Действующие законодательные проблемы также способствуют этой ситуации, уверена специалист. Сильные архитектурные бюро сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В провинции, например, в Красноярске, нет профессиональных градостроительных советов, рассматривающих внебюджетные проекты.

Эксперт также отмечает жадность заказчиков, девелоперских компаний и застройщиков, которые заставляют архитектурные бюро работать в ноль. Нет профессионального архитектурного издания, а Министерство культуры "забыло про архитектуру".

Косоренкова выразила надежду, что на региональном уровне будет уделено внимание этой проблеме, отметив позитивные усилия Москвы в сохранении архитектурного наследия.

Эксперт считает, что основная проблема покрытия зданий металлокассетами вместо качественной реставрации заключается в отсутствии контроля со стороны органов, отвечающих за сохранение культурного наследия. Архстройнадзор не наблюдает за реконструкцией зданий с использованием неподходящих материалов. Компании экономят и стремятся отчитаться о проделанной работе. Исполнительная власть не исполняет свою функцию, что вызывает удивление эксперта.

"Конечно, просто закрыть фасад могут и сайдингом. Но где профессиональное отношение архитектора к проекту? Сами губят профессию", — отмечает Косоренкова.

Архитектор считает, что в этом вопросе нужно быть категоричными, и при сносе исторических зданий всё должно быть в точности как в первоначальном проекте.

"Никаких уступок быть не может. Всё должно оставаться в точности таким, как было задумано. Если вы хотите достичь гармонии, то снесите существующий памятник и постройте новый. Всё должно соответствовать первоначальному плану", — заключила эксперт.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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