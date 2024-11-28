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В чём причина однообразной безликой застройки в городах, где дома похожи друг на друга?

2:14
Недвижимость

В процессе восстановления исторических сооружений применяются бюджетные материалы, а массовая застройка приводит к стандартизации городских районов. В результате вместо творчества в современной застройке всё чаще преобладает экономия.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0
Новостройки

Сложившаяся ситуация — это не только следствие проблем в законодательстве, но и отсутствия профессиональной ответственности. Такое мнение в разговоре с Ньюсинфо высказала руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова.

Эксперт отметила, что в процессе восстановления исторических зданий используются доступные материалы, что приводит к созданию однотипных районов. Творческий подход уступает место экономии. Это связано не только с проблемами в законодательстве, но и с отсутствием ответственности у специалистов.

Чтобы вернуть уникальность архитектурному облику страны и сохранить культурное наследие, необходимо пересмотреть законодательство и подходы к строительству.

"Все регламенты прописаны. Законодательство должно быть в голове у людей. И не должно быть вот этого, чтобы эти доллары как у дяди Скруджа крутились, что лишь бы мне сэкономить. Должно быть понятие внутри, должен быть высокий уровень внутренней профессиональной культуры", — сказала Косоренкова.

Проблема массового строительства заключается в подходе крупных застройщиков, которые создают безликую архитектуру, следуя стандартам, а не проявляя творческий подход. Однако есть примеры качественной современной архитектуры, особенно в Москве.

"Проблема заключается в подходе крупных застройщиков. Массовое жильё, особенно кубики по 15 квадратных метров, создаётся крепостными архитекторами. Девелоперы делают архитектуру для себя, соблюдая нормы, но это не творчество, а ремесленничество. Такие районы становятся безликими, — пояснила Косоренкова.

Причина сложившейся ситуации — в равнодушии и кулуарных решениях важных вопросов. Необходимо говорить об этом и бороться с проблемой, чтобы сохранить архитектурное наследие для будущих поколений, считает эксперт.

Уточнения

Блоки́рованная застро́йка (рядные дома) — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются[неизвестный термин] друг с другом боковыми стенами.

Морфология городской застройки — структура застройки кварталов поселения, определяемая сочетанием нескольких градостроительных типологий застройки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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