Как выбрать идеальный книжный стеллаж для вашего дома

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор книжного стеллажа — это не только практичное, но и эстетичное решение для любого дома, особенно в ограниченных пространствах. Важным шагом является определение типа стеллажа. Открытые стеллажи идеально подходят для небольших помещений, так как они не перегружают пространство. Закрытые стеллажи защищают книги от пыли, а модульные стеллажи позволяют адаптировать мебель под изменяющиеся потребности. Угловые и настенные стеллажи — оптимальный выбор для малогабаритных квартир, так как они экономят место.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0 Книжные полки

Материалы для изготовления стеллажей варьируются от дерева и металла до пластика и стекла. Деревянные стеллажи подходят для большинства интерьеров, металлические — для долговечности и прочности, а пластиковые — для легкости и доступности. МДФ и ДСП предоставляют бюджетные варианты, но уступают в долговечности.

При выборе размера стеллажа важно учитывать высоту (1,7-2 метра), глубину полок (от 20 до 40 см) и расстояние между полками (20-35 см). Не стоит забывать и о регулярном уходе: удалении пыли, избегании влаги и размещении книг равномерно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Стелла́ж (от нем. Stellage) — складское специализированное мебельное оборудование для хранения предметов/грузов, состоящее из металлических стоек, балок и поперечных балок либо многоярусных настилов (полок), закрепленных на балках, либо состоящее из закреплённых на стойках консолей (консольные стеллажи).



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