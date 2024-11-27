Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать конфликтов между собаками в одном доме
Магнитная буря накроет Землю в ночь на 29 ноября
Как сохранить здоровье и счастье вашего кота
Учёные выяснили, что никотин и энергетики повышают риск преждевременного старения
Врач предупреждает: почему планка может быть не для всех
Сын Жанны Фриске дебютировал в кино
Учёные обнаружили новый способ измерения времени
Как в маленькой квартире сделать уютную детскую комнату
Мария Погребняк рассказала, зачем ей понадобились две пластические операции

Как выбрать идеальный книжный стеллаж для вашего дома

1:22
Недвижимость

Выбор книжного стеллажа — это не только практичное, но и эстетичное решение для любого дома, особенно в ограниченных пространствах. Важным шагом является определение типа стеллажа. Открытые стеллажи идеально подходят для небольших помещений, так как они не перегружают пространство. Закрытые стеллажи защищают книги от пыли, а модульные стеллажи позволяют адаптировать мебель под изменяющиеся потребности. Угловые и настенные стеллажи — оптимальный выбор для малогабаритных квартир, так как они экономят место.

Книжные полки
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0
Книжные полки

Материалы для изготовления стеллажей варьируются от дерева и металла до пластика и стекла. Деревянные стеллажи подходят для большинства интерьеров, металлические — для долговечности и прочности, а пластиковые — для легкости и доступности. МДФ и ДСП предоставляют бюджетные варианты, но уступают в долговечности.

При выборе размера стеллажа важно учитывать высоту (1,7-2 метра), глубину полок (от 20 до 40 см) и расстояние между полками (20-35 см). Не стоит забывать и о регулярном уходе: удалении пыли, избегании влаги и размещении книг равномерно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Стелла́ж (от нем. Stellage) — складское специализированное мебельное оборудование для хранения предметов/грузов, состоящее из металлических стоек, балок и поперечных балок либо многоярусных настилов (полок), закрепленных на балках, либо состоящее из закреплённых на стойках консолей (консольные стеллажи).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Садоводство, цветоводство
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Какие собаки не подходят семьям с ребенком
3 лучших бюджетных автомобилей для молодой семьи
Отношения и стресс: почему они старят и как с этим бороться
Врач рассказала, почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора
Стройная фигура после родов: подборка щадящих упражнений для молодых мамочек
Лариса Долина объяснила, почему не стала повышать цены на корпоративы
Почему не стоит добавлять масло в воду при варке макарон
Бывшая жена Родригеза высказалась об изменах шоумена
Валентина Талызина назвала Константина Богомолова похотливым режиссёром
55-летний Александр Стриженов составил завещание: на кого актёр переписал всё имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.