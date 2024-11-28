Просто и безопасно? Какими натуральными средствами можно мыть посуду

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Используйте обычное мыло

Если у вас есть обычное кусковое мыло или мыло для рук, вы можете использовать его в качестве заменителя жидкости для мытья посуды. Намочите губку или тряпку для посуды, потрите ее об мыло, чтобы образовалась пена, а затем вымойте посуду, как обычно.

Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, CC BY-SA 4.0 Мытье посуды

Пищевая сода

Пищевая сода может быть эффективной для удаления жира и остатков пищи. Насыпьте небольшое количество пищевой соды на влажную губку или тряпку для посуды и используйте ее для мытья посуды. После этого тщательно промойте водой.

Соль

Соль может действовать как мягкий абразив и помогает удалить прилипшие частицы пищи.

Посыпьте немного соли на влажную губку или тряпку для посуды и аккуратно потрите посуду. Хорошо промойте, чтобы удалить остатки соли.

Уксус

Уксус может помочь убрать жир и удалить запахи. Смешайте в емкости равные части уксуса и воды, и используйте этот раствор для замачивания посуды.

Замочив посуду на несколько минут, потрите посуду губкой или тряпкой для посуды и хорошо промойте.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает природными антибактериальными свойствами и может помочь избавиться от жира.

Выдавите свежий лимонный сок на влажную губку или тряпку для мытья посуды и используйте его для мытья посуды. После этого тщательно промойте.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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