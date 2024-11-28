Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине
Подготовка к зиме: как сохранить садовые инструменты в идеальном состоянии
Как выбрать собаку, которая подружится с кошкой
Откуда берётся сырость в погребе и что с этим делать
Когда лучше всего покупать авиабилеты: советы по оптимальному планированию
Исследование Луны подтвердило существование твёрдого ядра, похожего на земное
Собачий рацион: чего избегать, чтобы сохранить здоровье
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное
6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель

Просто и безопасно? Какими натуральными средствами можно мыть посуду

1:30
Недвижимость

Используйте обычное мыло

Если у вас есть обычное кусковое мыло или мыло для рук, вы можете использовать его в качестве заменителя жидкости для мытья посуды. Намочите губку или тряпку для посуды, потрите ее об мыло, чтобы образовалась пена, а затем вымойте посуду, как обычно.

Мытье посуды
Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, CC BY-SA 4.0
Мытье посуды

Пищевая сода

Пищевая сода может быть эффективной для удаления жира и остатков пищи. Насыпьте небольшое количество пищевой соды на влажную губку или тряпку для посуды и используйте ее для мытья посуды. После этого тщательно промойте водой.

Соль

Соль может действовать как мягкий абразив и помогает удалить прилипшие частицы пищи.

Посыпьте немного соли на влажную губку или тряпку для посуды и аккуратно потрите посуду. Хорошо промойте, чтобы удалить остатки соли.

Уксус

Уксус может помочь убрать жир и удалить запахи. Смешайте в емкости равные части уксуса и воды, и используйте этот раствор для замачивания посуды.

Замочив посуду на несколько минут, потрите посуду губкой или тряпкой для посуды и хорошо промойте.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает природными антибактериальными свойствами и может помочь избавиться от жира.

Выдавите свежий лимонный сок на влажную губку или тряпку для мытья посуды и используйте его для мытья посуды. После этого тщательно промойте.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное
6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель
Магия! Тело будет худеть несколько часов после выполнения этих упражнений
Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера
Лицо как у звезды: секрет идеальной кожи — PRX-пилинг
Можно ли давать собакам овощи? Всё о правильном кормлении
Как слух влияет на физическое здоровье пожилых людей?
Правила хранения капусты — от подготовки до укладки
Одобрен федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.