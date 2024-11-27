Как создать идеальный базовый интерьер для сдачи квартиры в аренду

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вера Почуева, основатель Veter Magazine и идеолог городских фестивалей Veter Festivals, поделилась своими советами по созданию базового интерьера для сдачи жилья в аренду. Базовый интерьер — это функциональный стиль оформления, который легко адаптируется под различные концепции. Он включает в себя выбор мебели, декора, цветовых решений и освещения, что позволяет создать гармоничное пространство, подходящее для разных стилей и целевой аудитории. Важные элементы базового интерьера: простота форм и линий, натуральные материалы (дерево, камень, текстиль), нейтральные оттенки и акцентное освещение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Почуева подчеркнула, что процесс создания интерьера требует учета бюджета, времени и знаний. Важно планировать задачи последовательно — сначала работы по отделке, затем выбор мебели и декора. Среди популярных трендов дизайна — минимализм, скандинавский стиль, ваби-саби и эклектика бохо.

Для творческих арендаторов идеален стиль бохо, который сочетает натуральные материалы и элементы разных культур. Эксперт также отметила, что при создании уникального интерьера важно уделить внимание деталям, чтобы не перегрузить пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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