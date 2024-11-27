Почему покупатели выбирают новостройки и как это отражается на рынке вторичной недвижимости

Ипотека на покупку недвижимости в России продолжает расти, и в 2024 году эксперты прогнозируют рекордные объемы — 1,6 миллиона кредитов на сумму более 6 триллионов рублей. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанком до 15%, что повлияло на ставки по ипотечным кредитам. В частности, льготные ипотечные программы, предлагающие кредиты под 6-8% годовых, распространились на новостройки, что сделало их более привлекательными для покупателей. В то время как вторичное жилье, на которое действуют рыночные ставки, теряет свою популярность.

Фото: pxhere.com Ипотека

Вторичная недвижимость — это жилье, уже имеющее владельца, и независимо от состояния квартиры, она не попадает под льготные программы, поскольку право собственности на нее уже оформлено. Это приводит к снижению числа сделок с использованием ипотеки на вторичку, что, в свою очередь, вызывает дискуссии о возможности распространения субсидий и на вторичный рынок.

Однако, несмотря на аргументы в пользу этой идеи, есть и множественные возражения, в том числе из-за возможных негативных последствий для рынка.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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