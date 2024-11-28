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Как избавиться от неприятного запаха на кухне? Быстрые и эффективные способы

1:32
Недвижимость

Как избавиться от неприятного запаха на кухне

При приготовлении пищи используйте вытяжку. Также стоит проветривать все помещение после приготовления пищи. Неприятный запах на кухне может быть из-за грязной посуды и оборудования. Тщательно очистите посудомоечную машину.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0
Стильная кухня

Если запах исходит из холодильника, нужно проверить все полки с продуктами на наличие испорченных продуктов. Удалите остатки продуктов, тщательно вымойте внутреннюю часть холодильника и высушите его. Чтобы убрать запах, поместите емкость с пищевой содой в холодильник на несколько часов или на сутки. Вещества будут впитывать запахи холодильника.

Храните резко пахнущие продукты в отдельной пластиковой или стеклянной таре и накрывайте крышкой. К таким продуктам относятся лук, чеснок, мясо, рыба и морепродукты.

Как почистить мойку от неприятного запаха

Причиной запаха может быть забитая раковина. Поэтому стоит промыть ее и почистить трубы с использованием специальных средств против засорения. Также можно использовать подручные средства. Сначала насыпьте в раковину пищевую соду. Затем залейте кипятком из чайника.

Этот способ поможет избавиться от жира, остатков пищи и, самое главное, неприятных запахов. Обязательно надевайте резиновые перчатки во время уборки, чтобы избежать раздражения кожи.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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