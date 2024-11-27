Как погасить ипотеку с помощью маткапитала и улучшить жилищные условия

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Материнский капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, предназначенная для улучшения жилищных условий, оплаты образования, пенсии матери и других нужд. В 2024 году для первого ребенка семья может получить 631 тысячу рублей, а для второго — 834 тысячи. Эти средства могут быть использованы для покупки жилья, оплаты ипотеки, а также для других целей, указанных в законе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Для улучшения жилищных условий особенно актуальными являются два варианта: использование капитала на первоначальный взнос по ипотечному кредиту и досрочное погашение уже существующей ипотеки. Важно, что для этих целей деньги можно использовать без обязательного ожидания, пока ребенку не исполнится три года.

Для оформления ипотеки с использованием маткапитала необходимо получить справку о доступной сумме субсидии в Социальном фонде России, а затем подать заявку на кредит в банк. Важно, чтобы приобретаемое жилье соответствовало санитарным и техническим нормам. Хотя сумма маткапитала может быть недостаточной для покупки жилья в крупных городах, она вполне может покрыть первоначальный взнос в небольших населенных пунктах.

В случае с ипотекой также можно использовать средства для досрочного погашения кредита, что снизит финансовую нагрузку. Этот способ подходит семьям, которые уже имеют ипотеку и нуждаются в снижении ежемесячных платежей.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.



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