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Названы районы Москвы с самой дешевой вторичкой

1:12
Недвижимость

По данным, озвученным в октябре 2024 года, Восточный район Москвы стал лидером по самой низкой средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM
Ключи от квартиры на столе

Специалисты утверждают, что средняя цена за квадратный метр в Восточном районе составляет 199,6 тысячи рублей. На втором месте по доступности находится Матушкино, где стоимость квадратного метра равна 201,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Старое Крюково с показателем 202,4 тысячи рублей за квадратный метр на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов компании "Инком-Недвижимость".

В 69 из 125 территорий города цены варьируются от 199,6 до 273,4 тысяч рублей. Это самый крупный кластер, где наблюдаются схожие средние значения, включая районы из различных округов и сочетания самых разных комбинаций.

 

 

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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