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Как превратить однокомнатную квартиру в комфортное жильё

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Жить в однокомнатной квартире будет удобнее, если грамотно организовать пространство и продумать интерьер.

Квартира-студия
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain
Квартира-студия

Начните с зонирования. Даже в небольшом пространстве можно выделить зоны для сна, отдыха и кухни. Для их разграничения используйте мебель, светильники или цветовые акценты. Например, в спальной зоне предпочтительнее светлые и спокойные оттенки: бежевый, серый или пастельный голубой. В гостиной можно добавить яркости с помощью насыщенных цветов или аксессуаров.

Чтобы визуально расширить пространство, выберите светлые тона для стен и потолка. Гладкие монохромные обои, зеркала и встроенное освещение помогут создать ощущение простора.

Мебель должна быть функциональной и компактной. Отдавайте предпочтение трансформерам: раскладной диван с местом для хранения, стол-книжка, который может служить рабочей зоной и легко складывается, а также шкафы с встроенными полками. 

Соблюдая эти рекомендации, можно создать комфортное и стильное пространство даже в небольшой однокомнатной квартире.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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