Денежные потери и застой! Какие картины могут испортить энергетику в доме

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Декорирование дома картинами — это способ добавить индивидуальности интерьеру. Однако не все изображения подходят для жилых помещений.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM Гостиная

Считается, что картины с изображением воды могут негативно повлиять на энергетику дома. Стоячая вода, например, пруды или болота, символизирует застой и отсутствие движения в жизни.

Даже бушующий океан может привнести хаос в атмосферу, а изображение водопада ассоциируется с финансовыми потерями.

Избегайте картин с пугающими животными, увядающими цветами, сценами катаклизмов или охоты. Такие сюжеты несут в себе негативный подтекст и могут влиять на эмоциональное состояние домочадцев.

Хорошей альтернативой будут картины с фонтанами. Они символизируют движение и притягивают благополучие. Также подойдут изображения природы с позитивными элементами, такими как цветущие деревья или солнечные пейзажи.

Уточнения

Картина — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения»



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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