Сон как у младенца! Как превратить спальню в комфортное место для отдыха

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальня — это личное пространство, где важно создать атмосферу, способствующую расслаблению и восстановлению сил. Достичь этого можно, следуя нескольким простым рекомендациям.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM Сон

Кровать — центральный элемент спальни. Она должна быть не только удобной, но и эстетичной. Матрас средней жёсткости обеспечит здоровый сон, а ортопедическая подушка улучшит самочувствие.

Текстиль тоже играет важную роль: подберите постельное бельё, которое гармонирует с общим интерьером комнаты.

Не стоит забывать и о функциональности изголовья. Современные модели предлагают встроенные розетки, полочки и бра, что делает кровать удобной не только для сна, но и для чтения или отдыха.

Освещение спальни должно быть многоуровневым. Основной свет обеспечит общее освещение, а точечные лампы или бра создадут уютную атмосферу. Дополнительная подсветка, например, возле туалетного столика или в шкафу, добавит практичности. Плотные шторы помогут создать темноту, необходимую для полноценного сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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