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Как сделать маленькую квартиру уютной и стильной за 500 рублей

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие квартиры приобретают популярность благодаря своей доступности. Однако их ограниченная площадь требует продуманного подхода к интерьеру, чтобы жильё было комфортным и стильным.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM
Квартира-студия в Одессе

Первое, на что стоит обратить внимание, — это грамотное использование пространства. Зонирование поможет разделить квартиру на функциональные области: например, рабочая зона может плавно переходить в гостиную.

Многофункциональная мебель станет незаменимым помощником. Трансформируемые столы, раскладные диваны и встроенные шкафы позволяют экономить место, сохраняя при этом удобство.

Мебель для малогабаритных квартир должна быть компактной. Лёгкие тумбочки, шкафы на ножках визуально увеличивают пространство, создавая ощущение лёгкости. Обратите внимание на встроенные системы хранения, которые можно разместить под кроватью или внутри дивана.

Продуманный подход к освещению также важен. Используйте точечные светильники, настенные бра и зеркала, которые отражают свет, чтобы помещение казалось больше.

Множество интересных декоративных элементов можно приобрести на российских маркетплейсах всего за 500-1000 рублей.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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