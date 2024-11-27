Идеи для создания уютной атмосферы в ванной комнате любого стиля

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание уюта в ванной комнате — это несложный процесс, если подойти к нему с пониманием основных принципов дизайна. Первым шагом будет выбор стилистики: классика, минимализм или лофт.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Стильная ванная комната

Классический стиль предполагает использование тёплых оттенков — бежевого и светло-коричневого, которые гармонично смотрятся на стенах и полу. Текстиль, например мягкие полотенца и пушистые коврики, добавляет помещению теплоту и уют.

Минимализм — это сдержанность и функциональность. Белые или серые однотонные стены, отсутствие лишних деталей, минимальное количество декора.

Для лофта характерно сочетание грубых материалов, таких как открытый кирпич, бетон и металл. Чтобы смягчить эту индустриальность, добавьте текстиль в натуральных тонах, например, льняные шторы или деревянные аксессуары.

Важным для ванной комнаты любого стиля является выбор освещения. Хорошая ванная комната сочетает общее освещение (например, люстры или светильники) с локальным, которое акцентирует внимание на зонах у зеркала, душевой кабины или ванной. Использование ламп с теплым светом создаст расслабляющую атмосферу.

Текстильные элементы играют важную роль в создании уюта. Мягкие полотенца и коврики из натуральных материалов добавят комнате теплоту. Также стоит обратить внимание на шторы, которые могут не только защитить от посторонних глаз, но и стать декоративным элементом.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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