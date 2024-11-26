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Как правильно чистить экран ЖК-телевизора, чтобы не повредить его

Недвижимость

Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за современными телевизорами с ЖК-экранами, чтобы не повредить их тонкое защитное покрытие. Во-первых, важно помнить, что экран не следует очищать, когда телевизор включен. Это снижает риск попадания статического электричества и помогает избежать видимых пятен и пыли на темном экране. Для очистки рекомендуется использовать мягкие ткани или микрофибру, предпочтительно специальные салфетки для экранов, чтобы избежать излишнего давления.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0
Телевизор

Не следует наносить жидкость непосредственно на экран, так как влага может попасть внутрь устройства. Специальные средства для очистки нужно распылять на ткань, а не на экран. Протирать экран следует круговыми движениями, при этом если пятно не удаляется, можно слегка смочить уголок ткани дистиллированной водой.

После влажной очистки обязательно нужно протереть экран сухой тканью, чтобы удалить остатки влаги и избежать разводов. Важно помнить, что нельзя использовать бумажные полотенца, салфетки, губки и грубые ткани, так как они могут повредить поверхность экрана. Также стоит избегать использования стеклоочистителей или средств с аммиаком. Экран достаточно очищать раз в неделю, а чтобы уменьшить загрязнение, телевизор следует располагать в сухом месте, вдали от кухни, сообщает "Царьград".

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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