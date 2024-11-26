Это ни в коем случае нельзя упустить при ремонте кухни

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт кухни — это отличный шанс избавиться от старых неудобств и создать пространство, которое будет полностью соответствовать вашим потребностям. Чтобы ничего не упустить, важно заранее составить чек-лист.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0 Кухня

Начните с анализа текущих недостатков. Если вам неудобно готовить или пользоваться шкафчиками, измените их расположение и добавьте эргономичные решения. Например, используйте выдвижные ящики или секции с каруселями для посуды.

Если в старой кухне не хватало света, это можно исправить, добавив подсветку под верхние шкафы или над рабочими поверхностями. Такой шаг не только облегчит готовку, но и сделает кухню уютнее.

Также подумайте о количестве вещей, которые нужно разместить, и предусмотрите дополнительные системы хранения: вертикальные стеллажи, выдвижные ящики для специй или скрытые отделения для бытовой техники.

Обратите внимание на состояние бытовой техники. Если срок службы приборов близок к окончанию, стоит заменить их заранее. Вместо отдельных микроволновки и духовки можно выбрать многофункциональный прибор, который сэкономит место.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.