Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски

Это ни в коем случае нельзя упустить при ремонте кухни

1:13
Недвижимость » Ремонт

Ремонт кухни — это отличный шанс избавиться от старых неудобств и создать пространство, которое будет полностью соответствовать вашим потребностям. Чтобы ничего не упустить, важно заранее составить чек-лист.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0
Кухня

Начните с анализа текущих недостатков. Если вам неудобно готовить или пользоваться шкафчиками, измените их расположение и добавьте эргономичные решения. Например, используйте выдвижные ящики или секции с каруселями для посуды.

Если в старой кухне не хватало света, это можно исправить, добавив подсветку под верхние шкафы или над рабочими поверхностями. Такой шаг не только облегчит готовку, но и сделает кухню уютнее.

Также подумайте о количестве вещей, которые нужно разместить, и предусмотрите дополнительные системы хранения: вертикальные стеллажи, выдвижные ящики для специй или скрытые отделения для бытовой техники.

Обратите внимание на состояние бытовой техники. Если срок службы приборов близок к окончанию, стоит заменить их заранее. Вместо отдельных микроволновки и духовки можно выбрать многофункциональный прибор, который сэкономит место.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

  •  

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы
Как содержать нескольких кошек в одном доме: советы для владельцев
Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод
Ошибки в гардеробе, которые портят ваш стиль: как их исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.