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Выбираем идеальное освещение для каждой комнаты в доме

1:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освещение — один из ключевых элементов, влияющих на восприятие интерьера и его атмосферу. Прежде чем выбирать светильники, определитесь с концепцией: вам нужен яркий свет, чтобы подчеркнуть детали, или мягкий, создающий спокойствие и уют?

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Стильная спальня

Центральное освещение, например, потолочные светильники или люстра, служит базовым источником света. Для гармоничного эффекта выбирайте модели, которые равномерно распределяют свет, не делая его слишком интенсивным.

Дополнительное освещение, такое как бра, торшеры или настольные лампы, помогает выделить определенные зоны. Они могут акцентировать внимание на полке с книгами, декоре или картине, добавляя интерьеру характер.

Особенности освещения зависят от назначения комнаты. В гостиной подойдет мягкий и рассеянный свет, на кухне — яркий для рабочих поверхностей, а в спальне стоит установить регулируемые источники света, чтобы менять яркость под настроение.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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