На что обратить внимание при выборе линолеума для кухни

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Линолеум для кухни должен быть не только красивым, но и практичным. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит разобраться в его разновидностях.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Стильная кухня

Однородные покрытия, или гомогенные, отличаются простотой и равномерностью структуры. Они легко чистятся и подходят для тех, кто ценит минимализм. Однако такой линолеум может показаться скучным при длительном использовании.

Гетерогенные покрытия, напротив, предлагают широкий выбор дизайнов: от имитации дерева и плитки до каменных текстур. Эти варианты делают интерьер более интересным, но требуют больше усилий при уборке, поскольку рисунок может скрывать загрязнения.

Для кухни важно выбирать линолеум, устойчивый к влаге, жиру и механическим повреждениям. Многослойные покрытия с усилением из стекловолокна или полиэфира подойдут идеально, так как они дольше сохраняют внешний вид и не боятся активного использования.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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