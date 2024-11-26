Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три собаки, которые не подойдут для дома с ребёнком
Аврора Киба показала, как проводит время с Григорием Лепсом в Лондоне
В России открыли новый способ изучения Юпитера и Сатурна
Российский биатлонист Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады
Почему кофеин в кремах для лица так полезен для ухода за кожей?
Простая хитрость, которая сделает ваш омлет нежным и воздушным
Как правильно чистить экран ЖК-телевизора, чтобы не повредить его
Туристка из России погибла в индийском горячем источнике
Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака

На что обратить внимание при выборе линолеума для кухни

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Линолеум для кухни должен быть не только красивым, но и практичным. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит разобраться в его разновидностях.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Стильная кухня

Однородные покрытия, или гомогенные, отличаются простотой и равномерностью структуры. Они легко чистятся и подходят для тех, кто ценит минимализм. Однако такой линолеум может показаться скучным при длительном использовании.

Гетерогенные покрытия, напротив, предлагают широкий выбор дизайнов: от имитации дерева и плитки до каменных текстур. Эти варианты делают интерьер более интересным, но требуют больше усилий при уборке, поскольку рисунок может скрывать загрязнения.

Для кухни важно выбирать линолеум, устойчивый к влаге, жиру и механическим повреждениям. Многослойные покрытия с усилением из стекловолокна или полиэфира подойдут идеально, так как они дольше сохраняют внешний вид и не боятся активного использования.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Простая хитрость, которая сделает ваш омлет нежным и воздушным
Как правильно чистить экран ЖК-телевизора, чтобы не повредить его
Туристка из России погибла в индийском горячем источнике
Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака
Создаётся резервная система для авиапилотов на случай отказа GPS
Как вырастить пихту из веточки без потери сортовых качеств
Страх воды не помеха: как начать плавать в любом возрасте
Эксперты дали советы, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки
Сохраните здоровье своего сада: признаки крота и методы борьбы с ним
Камеры ГАИ теперь стали распознавать грязные и затертые номера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.