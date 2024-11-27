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Лучшие советы по перепланировке и дизайну маленькой квартиры

1:33
Недвижимость

Даже небольшую квартиру, такую как хрущёвка, можно превратить в уютное и стильное пространство. Для этого достаточно грамотно подойти к перепланировке, выбору цветовой гаммы и мебели.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Перепланировка

Множество стен визуально уменьшает площадь и ограничивает возможности для размещения мебели. Решением может стать объединение кухни с гостиной или превращение двух комнат в одно пространство с помощью ширмы. Если хочется больше свободы, стоит рассмотреть вариант создания квартиры-студии с зонами для готовки, обеда и отдыха.

Прежде чем приступить к перепланировке, важно согласовать изменения с соответствующими органами.

Цветовая гамма

Для визуального расширения пространства подойдут светлые тона. Белый цвет из скандинавских интерьеров станет отличной основой, но можно выбрать и другие оттенки: бежевый, пастельный, кофе с молоком или нюдовые тона. Чтобы помещение не выглядело скучным, яркие акценты можно добавить с помощью мебели, декора или текстиля.

Многофункциональная мебель

В малогабаритных квартирах особую ценность имеют компактные и трансформируемые предметы. Например:

  • кровати, которые прячутся в шкафы;
  • складные столы и стулья для кухни;
  • комбинации из стола, шкафа и кровати для семей с детьми.

Эти решения помогают рационально использовать пространство, делая квартиру комфортной и функциональной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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