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Зелёная Деревянная Змея: как украсить дом, чтобы год был успешным

1:31
Недвижимость

Новый год традиционно ассоциируется с украшением дома, подарками и надеждой на лучшее. В 2025 году, по восточному гороскопу, символом станет Зеленая Деревянная Змея. Чтобы задобрить этот символ, важно правильно выбрать стиль, цветовую гамму и материалы для декора.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0
Квартира

Выбор цвета и материалов

Основным цветом в этом году станет зелёный, символизирующий природу и гармонию. Для оформления рекомендуется использовать натуральные материалы: дерево, бумагу и другие экологичные элементы. Чтобы создать разнообразие, зелёный можно дополнить акцентами из меди, серебра, золота, а также бежевыми, коричневыми и жёлтыми оттенками.

Яркие, кислотные цвета и ненатуральные материалы в этом году лучше исключить. Также стоит избегать использования острых и агрессивных декоративных элементов.

Рекомендации по стилю

Для новогоднего декора подойдут стили:

  • Советское ретро — символизирует тёплую и уютную атмосферу прошлого.
  • Минимализм — лаконичность и простота, акцент на природных элементах.
  • Экостиль — использование натуральных материалов и природных мотивов.
  • Классика — элегантные и сдержанные решения.

Выбор подходящего стиля и декора создаст уютную атмосферу, соответствующую символу года, и настроит на позитив в 2025 году.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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