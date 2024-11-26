Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие россияне используют доход от аренды квартиры для погашения ипотечного кредита. О возможных рисках такого подхода рассказала частный риелтор Анна Дягилева.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM Российские деньги

По словам эксперта, стандартный метод выплаты кредита через аренду жилья в современных условиях не работает. В настоящее время ипотечные ставки значительно превышают размер ежемесячной платы за аренду. Даже если купить квартиру с первоначальным взносом в 50 процентов, при ставках 25-28 процентов годовых арендная плата окажется намного ниже, чем ежемесячный платеж по ипотеке, добавила Дягилева.

Таким образом, для успешного погашения ипотеки арендодателям следует либо внести значительную сумму в качестве первоначального взноса — около 80-90 процентов от стоимости жилья, либо рассмотреть возможность покупки объектов в новых жилых комплексах, передают "Известия".

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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