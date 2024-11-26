Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша кошка не сводит с вас глаз
Гарик Сукачёва заявил, что уехавшие из России артисты предали людей
Российские учёные выяснили, как межзвёздная пыль проникает через порог Солнечной системы
Врач перечислил пять признаков мочеполовых болезней у мужчин
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Как избавиться от акне в зрелом возрасте
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут

Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды

1:00
Недвижимость

Многие россияне используют доход от аренды квартиры для погашения ипотечного кредита. О возможных рисках такого подхода рассказала частный риелтор Анна Дягилева.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM
Российские деньги

По словам эксперта, стандартный метод выплаты кредита через аренду жилья в современных условиях не работает. В настоящее время ипотечные ставки значительно превышают размер ежемесячной платы за аренду. Даже если купить квартиру с первоначальным взносом в 50 процентов, при ставках 25-28 процентов годовых арендная плата окажется намного ниже, чем ежемесячный платеж по ипотеке, добавила Дягилева.

Таким образом, для успешного погашения ипотеки арендодателям следует либо внести значительную сумму в качестве первоначального взноса — около 80-90 процентов от стоимости жилья, либо рассмотреть возможность покупки объектов в новых жилых комплексах, передают "Известия".

 

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Как избавиться от акне в зрелом возрасте
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут
Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России
Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды
Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов
Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты
Вес возвращается после похудения? Ученые разобрались, почему так происходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.