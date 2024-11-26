Россиян предупредили о рисках унаследованных квартир

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При вступлении в наследство жители России могут столкнуться с серьезными осложнениями — помимо жилья, они могут унаследовать и финансовые обязательства, которые остались от покойного владельца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Об этом предупреждает Ольга Попова, руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт», в своем интервью, опубликованном на aif.ru. Однако относительно личных обязательств наследство не будет включать такие долги, как алименты, административные штрафы — в том числе за нарушения правил дорожного движения — или компенсацию ущерба, причиненного жизни и здоровью другого лица.

В то же время, кредиты, налоговые обязательства и задолженности за коммунальные услуги придется погашать наследникам, но только в рамках наследованной доли, уточняет эксперт.

Минимизировать риск неприятных последствий можно, обратившись к нотариусу. С 2025 года нотариусы будут обязаны информировать о потенциальных долгах наследодателя, что поможет избежать неожиданных финансовых проблем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.