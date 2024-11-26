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Россиян предупредили о рисках унаследованных квартир

1:08
Недвижимость

При вступлении в наследство жители России могут столкнуться с серьезными осложнениями — помимо жилья, они могут унаследовать и финансовые обязательства, которые остались от покойного владельца.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Об этом предупреждает Ольга Попова, руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт», в своем интервью, опубликованном на aif.ru. Однако относительно личных обязательств наследство не будет включать такие долги, как алименты, административные штрафы — в том числе за нарушения правил дорожного движения — или компенсацию ущерба, причиненного жизни и здоровью другого лица.

В то же время, кредиты, налоговые обязательства и задолженности за коммунальные услуги придется погашать наследникам, но только в рамках наследованной доли, уточняет эксперт.

Минимизировать риск неприятных последствий можно, обратившись к нотариусу. С 2025 года нотариусы будут обязаны информировать о потенциальных долгах наследодателя, что поможет избежать неожиданных финансовых проблем.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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