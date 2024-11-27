Эти тенденции в дизайне интерьера скоро выйдут из моды

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стенки из шиплапа

Стены из шиплапа, которые представляют собой деревянные панели, часто используемые в интерьерах в деревенском стиле, начинают терять свою популярность. Люди отходят от этой тенденции и выбирают различные виды отделки стен.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Комната

Акценты из розового золота

Акценты из розового золота, такие как мебель или предметы декора, уже давно в моде. Тем не менее эта тенденция начинает постепенно устаревать.

Освещение в виде ламп

Лампочки в винтажном стиле с видимыми нитями накаливания были популярны для создания ностальгической атмосферы.

Тем не менее они теряют свою популярность, поскольку люди выбирают более энергоэффективные и современные варианты освещения.

Искусство слова и вдохновляющие цитаты

Декоративные предметы со словесным рисунком или вдохновляющими цитатами широко используются в домашнем декоре.

Тем не менее эта тенденция начинает отходить, поскольку люди ищут более персонализированные и уникальные способы украшения своего пространства.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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