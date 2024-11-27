Из-за этих ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо, не совершайте их

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Основные ошибки в интерьерах кухни

Что касается цветовой гаммы кухни, то оптимальным решением для небольшого пространства являются гладкие матовые фасады нейтрального цвета. Выбирайте оттенки серого, белого и бежевого для ремонта.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0 Светлая кухня

Такой дизайн кухни не надоест со временем, а изменить настроение всегда можно с помощью декоративных элементов — картин, штор, столового текстиля, посуды.

Отсутствие рабочего треугольника также является распространенной проблемой на кухнях. Важно предусмотреть удобное место для приготовления пищи. Разместите стол и стулья в удобном месте.

Не должно быть ни слишком узких проходов, ни проблем с электрическими розетками. Еще одним важным моментом является то, что розетки должны находиться на правильной высоте.

Плохие параметры рабочей поверхности доставят вам дискомфорт при приготовлении пищи. Непродуманные системы хранения — это неудобство как для маленьких, так и для больших кухонь.

Не выбирайте черные или темные столешницы, так как на них будет виден мелкий мусор и пыль даже после уборки.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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