Из-за этих ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо, не совершайте их

Что касается цветовой гаммы кухни, то оптимальным решением для небольшого пространства являются гладкие матовые фасады нейтрального цвета. Выбирайте оттенки серого, белого и бежевого для ремонта.
Такой дизайн кухни не надоест со временем, а изменить настроение всегда можно с помощью декоративных элементов — картин, штор, столового текстиля, посуды.
Отсутствие рабочего треугольника также является распространенной проблемой на кухнях. Важно предусмотреть удобное место для приготовления пищи. Разместите стол и стулья в удобном месте.
Не должно быть ни слишком узких проходов, ни проблем с электрическими розетками. Еще одним важным моментом является то, что розетки должны находиться на правильной высоте.
Плохие параметры рабочей поверхности доставят вам дискомфорт при приготовлении пищи. Непродуманные системы хранения — это неудобство как для маленьких, так и для больших кухонь.
Не выбирайте черные или темные столешницы, так как на них будет виден мелкий мусор и пыль даже после уборки.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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