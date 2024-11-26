Как визуально расширить маленькую квартиру

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В маленькой квартире важно создать ощущение простора, и этого можно достичь с помощью правильного оформления. Один из ключевых факторов — освещение, которое должно быть точечным и многослойным. Это помогает выделять отдельные участки пространства и делает интерьер уютным.

Фото: flickr.com by Foto Miki, PDM Гостиная комната

Светлые пастельные оттенки для стен и потолков играют важную роль в расширении пространства, так как они отражают свет и визуально увеличивают высоту комнаты. Чтобы создать стильный, но не перегруженный интерьер, стоит использовать минималистичные решения: однотонные покрытия, простые формы мебели и отказ от лишних перегородок.

Простор также можно создать за счет правильно подобранной мебели — светлые, воздушные предметы с тонкими ножками или прозрачные материалы, такие как стекло и пластик, идеально подходят для малогабаритных помещений. Еще один важный момент — использование трансформируемой мебели, которая позволяет экономить пространство.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»).



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