Как взять ипотеку без первого взноса и не переплатить

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотека без первоначального взноса — это способ приобретения жилья для тех, у кого нет накоплений на стартовый вклад. Этот вариант может быть привлекательным для людей, которым нужно срочно решить жилищный вопрос, но он сопряжен с определенными рисками. Основной плюс такой ипотеки — возможность быстро купить жилье без необходимости долгие годы копить на первый взнос. Также можно использовать субсидии по госпрограммам для частичного покрытия стоимости первоначального взноса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Однако банки не всегда охотно предлагают кредиты без взноса. К тому же, процентные ставки по таким кредитам значительно выше, что увеличивает стоимость жилья на 20-30%. Кроме того, заемщику необходимо предоставить недвижимость в качестве залога, а дополнительная долговая нагрузка усложняет процесс. При отсутствии первоначального взноса также возрастает вероятность отказа в кредите, поскольку он служит гарантией платежеспособности заемщика. В целом, ипотека без первого взноса может быть полезной в экстренных ситуациях, но требует взвешенного подхода.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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