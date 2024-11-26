Ягоды и табак стали любимыми ароматами для дома у россиян

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным ноября 2024 года, среди домашних ароматов, популярных среди россиян, фаворитами стали запахи ягод и табака.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, CC BY-SA 2.5 Замёрзшие ягоды

На дальнейших позициях разместились ароматы бергамота, орхидеи, имбирного чая и жевательной резинки. Аромадиффузоры начали занимать высокие строчки в списке самых востребованных товаров для дома, но, по сравнению с прошлым годом, интерес к ним у россиян значительно снизился — спрос уменьшился на 66 процентов.

Запах табака уже несколько лет сохраняет свою востребованность и остается на первом месте среди ароматов. В апреле к нему примкнули фруктовые ароматы, такие как манго, смесевые фруктовые и бергамот, а также цветочные, например, лаванда и сирень.

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