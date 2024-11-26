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Собственников призвали выполнить одну процедуру после продажи жилья

Недвижимость

После продажи квартиры предыдущий владелец обязан самостоятельно избавиться от обременения, связанного с залогом.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM
Ключи от квартиры на столе

С таким предупреждением выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает агентство NEWS. ru.

Как отметил эксперт, обременение фиксируется в Едином государственном реестре недвижимости под названием "ипотека в силу закона" и устанавливается в ситуациях, когда у покупателя недостаточно средств для полной оплаты жилья. Это позволяет произвести частичную оплату, в течение которой квартира будет находиться в залоге у предыдущего собственника.

Важно отметить, что продать жилье с обременением третьим лицам невозможно, а продавец имеет право предъявить иск в суд для возмещения убытков, если не получит всю сумму.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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