Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При подготовке загородного дома к зимнему сезону в первую очередь следует уделить внимание теплоизоляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Этот аспект, а также несколько других рекомендаций по работам, которые необходимо завершить на участке перед холодами, представила эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова, как сообщает издание "Известия".

По словам эксперта, важно заделать мелкие трещины и щели при помощи уплотнителей, а крупные отверстия желательно запенить. Также необходимо проверить работу системы отопления и очистить дымоход.

Если зимнее использование дачи не планируется, чтобы обеспечить безопасность, рекомендуется отключить электроэнергию. Однако прежде чем это сделать, нужно убедиться, что нет устройств, требующих постоянного питания, таких как системы безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.