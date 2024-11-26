Эксперты подсчитали переплату по ипотеке в России

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На фоне увеличения ключевой процентной ставки, переплата по рыночной ипотеке в России с ноября 2023 года выросла в 2,5 раза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

В настоящее время, при максимально длительном сроке погашения, заёмщики могут столкнуться с ситуацией, когда переплата достигает семикратного превышения над стоимостью жилья, как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу "Циан.Аналитики" Алексея Попова.

К примеру, если получить кредит под 29% с первоначальным взносом в 20% на квартиру площадью 37 квадратных метров на срок десять лет, то общие расходы окажутся в три раза выше стоимости объекта. При удлинении срока выплаты до 20 лет, переплата составит уже пять раз, а при 25-летнем периоде — шесть раз. В случае оформления ипотеки на 30 лет, затраты могут превысить стоимость квартиры в семь раз.

Попов также отметил, что в настоящее время заёмщики нечасто решаются на оформление дорогих долгосрочных кредитов.

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