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Места будет больше в два раза! Как сэкономить пространство в маленькой ванной

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькая ванная может быть функциональной и уютной, если грамотно подойти к вопросу организации пространства.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая ванная комната

Начать стоит с избавления от ненужных вещей — просроченной косметики, старых полотенец и ненужных бутылочек.

Для хранения оставшихся предметов подойдут органайзеры, полки и корзины, которые можно разместить под раковиной или за зеркалом.

Выбор светлых оттенков в оформлении, таких как белый и бежевый, визуально увеличит пространство, а минимализм в декоре позволит избежать ощущения тесноты.

Унитаз также можно подобрать небольшого размера и установить в углу. Раковину лучше выбрать неглубокую, чтобы она не занимала много места.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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