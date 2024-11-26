Места будет больше в два раза! Как сэкономить пространство в маленькой ванной

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькая ванная может быть функциональной и уютной, если грамотно подойти к вопросу организации пространства.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Маленькая ванная комната

Начать стоит с избавления от ненужных вещей — просроченной косметики, старых полотенец и ненужных бутылочек.

Для хранения оставшихся предметов подойдут органайзеры, полки и корзины, которые можно разместить под раковиной или за зеркалом.

Выбор светлых оттенков в оформлении, таких как белый и бежевый, визуально увеличит пространство, а минимализм в декоре позволит избежать ощущения тесноты.

Унитаз также можно подобрать небольшого размера и установить в углу. Раковину лучше выбрать неглубокую, чтобы она не занимала много места.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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