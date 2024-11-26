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Как создать светлый и уютный дизайн в тёмной комнате? Рассказываем

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если комната кажется слишком мрачной, это можно исправить. Один из способов — использование светлых оттенков не только для стен, но и в мебели, текстиле и напольном покрытии.

Комната
Фото: PxHere is licensed under CC0
Комната

Если естественного света недостаточно, стоит добавить искусственные источники. Потолочные светильники можно дополнить бра, настольными лампами и торшерами, отдавая предпочтение тёплому свету.

В плохо освещенной комнате не стоит заставлять пространство возле окна. Так свет будет хуже проникать в помещение. Поэтому лучше не ставить здесь некую крупную мебель и иные громоздкие элементы.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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