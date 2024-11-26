Как создать светлый и уютный дизайн в тёмной комнате? Рассказываем

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если комната кажется слишком мрачной, это можно исправить. Один из способов — использование светлых оттенков не только для стен, но и в мебели, текстиле и напольном покрытии.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Комната

Если естественного света недостаточно, стоит добавить искусственные источники. Потолочные светильники можно дополнить бра, настольными лампами и торшерами, отдавая предпочтение тёплому свету.

В плохо освещенной комнате не стоит заставлять пространство возле окна. Так свет будет хуже проникать в помещение. Поэтому лучше не ставить здесь некую крупную мебель и иные громоздкие элементы.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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