Практическое оформление интерьера комнаты для двоих детей

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание функционального пространства для двоих детей требует продуманного подхода. Чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно, необходимо выделить зоны для сна, игр и занятий.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0 Детская комната

Игровую территорию стоит оформить в светлых тонах, добавив ковёр, игрушки и компактный диван. Зона для сна должна быть спокойной и удобной: две кровати, прикроватные тумбочки и шкаф помогут создать атмосферу уюта.

Для учебной зоны важно подобрать хорошее освещение, установив письменные столы, стулья и полки для хранения учебных принадлежностей.

Также можно обустроить уголок для творчества с мольбертом и материалами для рисования и лепки. Отдельное место следует выделить для хранения редко используемых игрушек, используя корзины и ящики.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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