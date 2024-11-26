На что обратить внимание при выборе ковра для дома

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор ковра для дома — задача не из лёгких, учитывая разнообразие вариантов. Однако несколько простых рекомендаций помогут вам подобрать идеальный вариант для вашего интерьера. Прежде всего, определите функциональное назначение ковра.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0 Уютная спальня

В гостиных и спальнях идеально смотрятся мягкие и уютные ковры, которые не только добавляют тепла, но и создают комфортную атмосферу. Для кухни или ванной лучше выбирать практичные модели, устойчивые к влаге и легко очищаемые.

Не менее важно правильно рассчитать размер ковра. Измерьте пространство и определите, хотите ли вы, чтобы ковер стал акцентным элементом или полностью покрывал пол. Учтите, что маленький ковер может смотреться несоразмерно мебели, а слишком большой — перегрузить интерьер.

Также стоит учитывать стиль помещения. В современном минималистичном интерьере лучше смотрятся однотонные ковры или модели с геометрическими узорами, тогда как классический стиль дополнят ковры с богатым орнаментом.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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