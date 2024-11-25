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Как быстро преобразить старый бабушкин интерьер квартиры

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Со временем даже самый уютный интерьер может начать наскучивать, вызывая желание перемен. Обновление пространства — отличный способ вдохнуть в комнату новую жизнь и изменить своё восприятие привычной обстановки. 

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM
Квартира

Цвет стен оказывает сильное влияние на общее настроение комнаты. Если вы стремитесь к спокойствию и умиротворению, выбирайте нейтральные оттенки, такие как бежевый, мягкий зелёный или белый. Они создают лёгкость и гармонию. Если же вы хотите добавить яркости и энергии, попробуйте использовать насыщенные цвета — например, горчичный, терракотовый или тёплый голубой. 

Простая перестановка мебели может значительно изменить восприятие комнаты. Переместите стол к окну, переставьте кресло или попробуйте поменять местами диван и тумбу. Это поможет взглянуть на знакомую обстановку под новым углом.

Зеркала обладают уникальной способностью увеличивать пространство и добавлять воздушности. Разместите зеркало так, чтобы оно отражало свет или интересный элемент интерьера, и это сделает комнату более просторной и яркой. Главное — выбрать модель, которая гармонично впишется в ваш новый стиль.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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