Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно

Идеальная спальня — это место, где можно полностью расслабиться, восстановить силы и отвлечься от суеты. Создание такого пространства требует внимания к деталям, начиная от мебели и отделки, заканчивая правильным зонированием.
Спальня не обязательно должна быть большой. Оптимальный выбор — средняя по размеру комната, где создаётся ощущение уюта. Лучше, если помещение будет наименее освещено дневным светом, так как здесь вы отдыхаете и восстанавливаетесь.
Спальня должна быть зоной покоя. Телевизоры, компьютеры и другая техника отвлекают и нарушают атмосферу расслабления. Постарайтесь перенести их в другие комнаты.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
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