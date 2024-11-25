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Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно

1:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Идеальная спальня — это место, где можно полностью расслабиться, восстановить силы и отвлечься от суеты. Создание такого пространства требует внимания к деталям, начиная от мебели и отделки, заканчивая правильным зонированием.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0
Маленькая спальня

Спальня не обязательно должна быть большой. Оптимальный выбор — средняя по размеру комната, где создаётся ощущение уюта. Лучше, если помещение будет наименее освещено дневным светом, так как здесь вы отдыхаете и восстанавливаетесь.

Спальня должна быть зоной покоя. Телевизоры, компьютеры и другая техника отвлекают и нарушают атмосферу расслабления. Постарайтесь перенести их в другие комнаты. 

Удобство и комфорт

  1. Хороший матрас — ключ к здоровому сну. Он должен поддерживать тело, снимая нагрузку с позвоночника.
  2. Шелковое или хлопковое бельё высокого качества подарит дополнительный комфорт.
  3. Подушки и одеяла. Они должны соответствовать вашим предпочтениям, будь то мягкие или ортопедические модели.
  4. Освещение должно быть мягким и тёплым, предпочтительно с регулируемой яркостью.
  5. Цветовая гамма спальни должна способствовать расслаблению: пастельные тона, мягкие бежевые, синие или зелёные оттенки идеально подходят для зоны отдыха.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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