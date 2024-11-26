Главные плюсы и минусы линолеума в интерьере

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В чем преимущества линолеума

Дизайнеры отмечают долговечность такого напольного покрытия и длительный срок службы — более 30 лет. Самое главное — это правильный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0 Ламинат в интерьере

Этот материал устойчив к дефектам и царапинам. Это помогает сохранить внешний вид на долгое время. Кроме того, укладка линолеума доступна по цене и намного проще и быстрее, чем другие виды покрытия. Также доступно множество цветов, узоров и стилей линолеума. Материал может имитировать плитку или дерево. Вы легко подберете покрытие под свой стиль дома или комнаты.

Это напольное покрытие хорошо подходит для влажных помещений в доме, таких как ванная комната или кухня.

Линолеум является биоразлагаемым, потому что он изготовлен из возобновляемых материалов. Материал безопасен для вашего здоровья, так как не выделяет никаких вредных летучих соединений.

Наконец, линолеум требует минимального ухода. Все, что вам нужно сделать, это подмести и вымыть полы.

В чем недостатки линолеума

Если линолеум эластичен, то материал может деформироваться тяжелой мебелью. Со временем материал может менять свой цвет — становиться темнее или светлее из-за воздействия солнечных лучей.

Некоторые виды линолеума повреждаются из-за высокого уровня влаги и не подходят для кухонь и ванных комнат. Линолеум иногда может быть скользким и опасным.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.





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