Как убрать накипь из чайника домашними средствами

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рано или поздно каждая хозяйка сталкивается с проблемой известкового налета в чайнике, который образуется от частого нагрева воды и делает ее мутной. Проблема неприятна, так как хлопья извести попадают в чай, еду и другие продукты. Общественная служба новостей узнала, как очистить чайник от накипи народными средствами.

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Частота очистки чайника от известкового налета зависит от частоты нагревов и жесткости воды. Обычно в России течет вода средней жесткости — 2-6°Ж, но параметры могут меняться в зависимости от региона и сезона. Рекомендуется очищать технику от накипи после каждых 300 кипячений или раз в 3-4 месяца, хотя лучше удалять накипь каждый месяц, пишет Общественная Служба Новостей.

Как устранить накипь в домашних условиях

Уксус или уксусная эссенция. Уксус подходит для приборов из нержавеющей стали, стекла и керамики, но может повредить пластик и резину. Минусом является резкий запах, который можно перебить добавлением ароматизированного моющего средства. Растворите пару ложек эссенции или 100 мл уксуса в литре воды, вскипятите и оставьте на два часа. Очистите налет губкой, промойте чайник и вскипятите воду перед использованием. Газированный напиток. Газированные напитки, такие как кола, содержат кислоту, очищающую посуду от накипи. Залейте половину чайника напитком, вскипятите и промойте. Лимонная кислота. Насыпьте две столовые ложки лимонной кислоты в чайник, залейте литр воды и прокипятите. Оставьте на пару часов, протрите губкой с моющим средством и промойте водой. Сода. Разведите столовую ложку соды в литре воды и вскипятите чайник в течение получаса. Промойте. Рассол. Используйте рассол от огурцов или помидоров по принципу газированной воды. Кожура овощей или фруктов. Очистите пару картофелин, яблок или груш от кожуры, залейте 0,5 л воды и прокипятите. Оставьте на пару часов, промойте моющими средствами и проточной водой.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.





Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.



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