Как убрать накипь из чайника домашними средствами

Рано или поздно каждая хозяйка сталкивается с проблемой известкового налета в чайнике, который образуется от частого нагрева воды и делает ее мутной. Проблема неприятна, так как хлопья извести попадают в чай, еду и другие продукты. Общественная служба новостей узнала, как очистить чайник от накипи народными средствами.
Частота очистки чайника от известкового налета зависит от частоты нагревов и жесткости воды. Обычно в России течет вода средней жесткости — 2-6°Ж, но параметры могут меняться в зависимости от региона и сезона. Рекомендуется очищать технику от накипи после каждых 300 кипячений или раз в 3-4 месяца, хотя лучше удалять накипь каждый месяц, пишет Общественная Служба Новостей.
Как устранить накипь в домашних условиях
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.
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