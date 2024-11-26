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Как убрать накипь из чайника домашними средствами

2:24
Недвижимость

Рано или поздно каждая хозяйка сталкивается с проблемой известкового налета в чайнике, который образуется от частого нагрева воды и делает ее мутной. Проблема неприятна, так как хлопья извести попадают в чай, еду и другие продукты. Общественная служба новостей узнала, как очистить чайник от накипи народными средствами.

Сцена из спектакля театра Модерн Страсти по Торчалову
Фото: Пресс-служба театра Модерн
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Частота очистки чайника от известкового налета зависит от частоты нагревов и жесткости воды. Обычно в России течет вода средней жесткости — 2-6°Ж, но параметры могут меняться в зависимости от региона и сезона. Рекомендуется очищать технику от накипи после каждых 300 кипячений или раз в 3-4 месяца, хотя лучше удалять накипь каждый месяц, пишет Общественная Служба Новостей.

Как устранить накипь в домашних условиях

  1. Уксус или уксусная эссенция. Уксус подходит для приборов из нержавеющей стали, стекла и керамики, но может повредить пластик и резину. Минусом является резкий запах, который можно перебить добавлением ароматизированного моющего средства. Растворите пару ложек эссенции или 100 мл уксуса в литре воды, вскипятите и оставьте на два часа. Очистите налет губкой, промойте чайник и вскипятите воду перед использованием.
  2. Газированный напиток. Газированные напитки, такие как кола, содержат кислоту, очищающую посуду от накипи. Залейте половину чайника напитком, вскипятите и промойте.
  3. Лимонная кислота. Насыпьте две столовые ложки лимонной кислоты в чайник, залейте литр воды и прокипятите. Оставьте на пару часов, протрите губкой с моющим средством и промойте водой.
  4. Сода. Разведите столовую ложку соды в литре воды и вскипятите чайник в течение получаса. Промойте.
  5. Рассол. Используйте рассол от огурцов или помидоров по принципу газированной воды.
  6. Кожура овощей или фруктов. Очистите пару картофелин, яблок или груш от кожуры, залейте 0,5 л воды и прокипятите. Оставьте на пару часов, промойте моющими средствами и проточной водой.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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