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Стоимость первичного жилья в российских миллионниках продолжает увеличиваться

1:43
Недвижимость

В 9 из 16 городов-миллионников новостройки продолжают дорожать, в 4 из них рост составил более 7%. В Уфе, Красноярске, Волгограде и Краснодарском крае цены снижаются.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0
Новостройки

Высокая ключевая ставка и высокие ипотечные ставки снизили объем сделок на первичном рынке во второй половине 2024 года, осенью появились признаки восстановления спроса. Однако достигнуть весенних показателей будет сложно, если Центробанк не снизит ставку.

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, в Омске цены на новостройки выросли на 13 тыс. рублей за кв. метр (+10%), в Челябинске — на 13 тыс. рублей (+9%), в Перми — на 12 тыс. рублей (+8%), в Екатеринбурге и Казани — на 7%, в Ростове-на-Дону — на 6%, в Самаре — на 3%, в Новосибирске — на 1,5%.

В Москве цены продолжают медленно расти — в неделю на 1 тыс. рублей, в Московской области — аналогично, но с большим вкладом дорогих проектов. В Петербурге цены практически не меняются, но на деле снижаются из-за скидок застройщиков.

В пяти городах-миллионниках цены снизились, больше всего — в Нижнем Новгороде на 9 тыс. рублей (-5%), что сделало их цены на новостройки идентичными. В Уфе, Красноярске, Волгограде и Краснодаре цены снизились символически. В Сочи цены упали на 58 тыс. рублей за кв. метр (-11%), что связано с коррекцией после высоких летних цен.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Города-миллионе́ры (разг города-миллио́нники) — категория городов России, в каждом из которых численность населения в пределах городской черты превышает один миллион человек.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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