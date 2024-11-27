Выдача ипотечных кредитов сократится на 10-20% в 2025 году, считают в Дом.РФ

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году объём выдач ипотечных кредитов российскими банками может составить от 4 до 4,5 триллионов рублей, что на 10-20% ниже текущего уровня. В 2024 году планируется выдать около 1,4 миллиона ипотечных кредитов на сумму 5 триллионов рублей, что на треть меньше рекордного 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0 Центральный банк России

Если ключевая ставка будет равна 20% или выше, выдача ипотеки останется на низком уровне. Согласно прогнозу, в 2025 году банки выдадут 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму около 4-4,5 триллионов рублей, что соответствует уровню 2022 года.

После завершения льготной программы выдача ипотеки стабилизировалась на уровне 100 тысяч кредитов на сумму 370 миллиардов рублей ежемесячно, что на 15-25% ниже среднего показателя первого полугодия 2024 года.

По подсчётам "Дом.РФ", в первые две недели ноября банки выдали 21 тысячу кредитов на 90 миллиардов рублей, что примерно в полтора раза меньше, чем в аналогичный период августа-октября. Основной спад произошёл из-за рыночных программ из-за роста ставок до ультравысокого уровня и временного спада по семейной ипотеке до выделения новых лимитов. Однако на третьей неделе ноября выдача ипотеки восстановилась.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.



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