Что делать, если обувь слишком сильно натирает? Проверенные способы, которые помогут вам

Новые сапоги, туфли, сандалии или сапоги могут натирать по разным причинам. Кроме того, обувь может давить на стопу в абсолютно разных местах: в пятке, мизинце, лодыжке и даже сбоку стопы.
Однако чаще всего проблема концентрируется в области жесткой пятки обуви. При этом кожа пятки натирается до тех пор, пока она не начнет кровоточить и не приведет к ранам и болезненным мозолям.
Чтобы растянуть кожаную обувь, которая натирает, носите ее дома с шерстяными носками. Носите новую пару по дому в течение нескольких часов, чтобы смягчить кожу и отрегулировать пятку в соответствии с анатомией вашей стопы. Если у вас не получается растянуть за один раз, повторите процедуру несколько раз.
Также смажьте внутреннюю поверхность, где она натирает, глицерином или жирным кремом. Заранее подготовьте обувь, держа в ней теплую влажную ткань. Выньте ее, когда она остынет, а затем нанесите глицерин внутрь. Если после этого все еще есть проблемы, возможно, вам придется немного растянуть обувь.
Кроме того, можно использовать специальные растяжки, которые помогут растянуть слишком маленькую обувь.
Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..
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