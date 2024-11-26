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Что делать, если обувь слишком сильно натирает? Проверенные способы, которые помогут вам

1:23
Недвижимость

Почему новая обувь натирает

Новые сапоги, туфли, сандалии или сапоги могут натирать по разным причинам. Кроме того, обувь может давить на стопу в абсолютно разных местах: в пятке, мизинце, лодыжке и даже сбоку стопы.

Красные туфли с каблуками
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0
Красные туфли с каблуками

Однако чаще всего проблема концентрируется в области жесткой пятки обуви. При этом кожа пятки натирается до тех пор, пока она не начнет кровоточить и не приведет к ранам и болезненным мозолям.

Что делать, если обувь натирает ноги

Чтобы растянуть кожаную обувь, которая натирает, носите ее дома с шерстяными носками. Носите новую пару по дому в течение нескольких часов, чтобы смягчить кожу и отрегулировать пятку в соответствии с анатомией вашей стопы. Если у вас не получается растянуть за один раз, повторите процедуру несколько раз.

Также смажьте внутреннюю поверхность, где она натирает, глицерином или жирным кремом. Заранее подготовьте обувь, держа в ней теплую влажную ткань. Выньте ее, когда она остынет, а затем нанесите глицерин внутрь. Если после этого все еще есть проблемы, возможно, вам придется немного растянуть обувь.

Кроме того, можно использовать специальные растяжки, которые помогут растянуть слишком маленькую обувь.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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