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Как избежать дорогостоящих ошибок при ремонте квартиры

1:45
Недвижимость

Ремонт квартиры — это сложный процесс, который требует тщательной проверки на каждом этапе, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Важно помнить, что выявление и исправление недочетов на стадии окончательной приемки объекта может быть гораздо сложнее и дороже, чем вовремя обратить на них внимание в процессе работы. Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются заказчики, — это ошибки в ремонте, которые после подписания акта выполненных работ становятся трудными для исправления.

Рабочий, ремонт
Фото: Вадим Савицкий
Рабочий, ремонт

Проверка качества ремонта должна начинаться с самого первого этапа — прокладки коммуникаций. Это касается как электропроводки, так и водопроводных труб. В случае с электропроводкой важно, чтобы ее проверял независимый электрик, а водопроводные трубы проверяются методом опрессовки. Следует контролировать не только качество материалов, но и соблюдение стандартов монтажа, например, правильное расположение труб по отношению к полу.

Не менее важен и черновой ремонт, который включает в себя множество деталей. Здесь необходимо обратить внимание на установку окон и дверей, проверку их герметичности и корректности открывания, а также на ровность стен, потолков и пола. Специальное внимание следует уделить подготовке основания для разных типов напольных покрытий.

Например, если в разных помещениях планируется укладка покрытий с разной толщиной, важно заранее учесть это при выравнивании пола. В идеале для таких проверок стоит пригласить независимых специалистов с хорошей репутацией, чтобы минимизировать риск обнаружения проблем после завершения ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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