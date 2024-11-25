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Как защитить себя от мошенников при аренде жилья

1:12
Недвижимость

Мошенничество в сфере аренды недвижимости в России набирает обороты, особенно с появлением онлайн-сервисов, которые облегчают процессы заключения договоров и подписания сделок без личных встреч. Мошенники используют эти технологии, чтобы обманывать как арендодателей, так и арендаторов, выманивая деньги через фальшивые сайты и фишинговые ссылки.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Потери от подобных схем уже составляют десятки миллиардов рублей ежегодно. Риэлторы и юристы, как отмечают эксперты, помогают предотвратить многие мошеннические действия, однако многие владельцы жилья предпочитают обходиться без их помощи, что делает их уязвимыми. Одной из самых популярных схем является предложение сдачи квартиры в аренду с последующим повышением ставки или требованием сделать ремонт за счет арендатора.

Важным шагом для защиты своих интересов становится заключение договора аренды через профессионалов и внимательное отношение к условиям соглашения. Простое скачивание типового договора или использование онлайн-сервисов без юридического контроля может привести к финансовым потерям.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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