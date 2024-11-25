Как электронная регистрация помогает сэкономить на покупке квартиры и избежать бумажной волокиты

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы электронная регистрация сделок с недвижимостью становится все более популярной, особенно в контексте ипотечных кредитов. На сегодняшний день крупнейшие банки, такие как Сбер, ВТБ и Газпромбанк, активно предлагают клиентам услуги по электронной регистрации сделок с недвижимостью, что позволяет сэкономить время и избежать бумажной волокиты. Однако для самостоятельного использования этого сервиса гражданам нужно будет получить УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись) и пройти несколько шагов через МФЦ, что затрудняет процесс.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM Ипотека

Преимущества электронной регистрации очевидны: отсутствие необходимости личных визитов в банки и МФЦ, удобство при межрегиональных сделках и экономия на поездках для клиентов, покупающих квартиры в других городах. Несмотря на это, электронные услуги все еще сталкиваются с некоторыми проблемами, такими как высокая стоимость регистрации, неразвитость системы в регионах и недостаточная информированность населения. На данный момент большинство покупателей вторичного жилья все еще предпочитают традиционные методы оформления через МФЦ, так как им не хватает уверенности в безопасности и удобстве онлайн-услуг.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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