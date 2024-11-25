Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В условиях высоких ипотечных ставок в России многие задаются вопросом, стоит ли покупать квартиру и на какой стадии строительства. По словам Елены Тарасовой, коммерческого директора компании Plus Development, решение зависит от финансовых возможностей и целей покупателя. На ранних стадиях строительства квартиры предлагаются по более низким ценам, что выгодно как для тех, кто покупает для проживания, так и для инвесторов. Важно, что цена растет по мере завершения строительства, а также предоставляются скидки от застройщиков, что делает такой вариант привлекательным для тех, кто хочет защитить свои деньги от инфляции. Однако существует риск задержек в сроках, особенно если застройщик ненадежен.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM густонаселенный многоквартирный комплекс

С другой стороны, покупка квартиры на поздних этапах строительства минимизирует риски и позволяет сразу оценить все преимущества и недостатки комплекса, но цена таких объектов будет выше. Подходящие покупатели — это те, кто нуждается в жилье "здесь и сейчас" или предпочитает минимизировать риски. Для облегчения финансовой нагрузки существуют варианты комбинирования ипотеки и рассрочки, а также госпрограммы, например, семейная ипотека.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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